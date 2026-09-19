Видеоголовка Manfrotto MVH502AH

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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385155
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Штативная головка с жидкостными картриджами для съемки видео. Картриджи обеспечивают исключительную плавность движения камеры, придающую видео профессиональный вид. Версия MVH502AH c плоским основанием подходит для фотоштативов, моноподов, слайдеров и других подобных держателей с плоской платформой. Для видеоштативов выпускается версия MVH502A с основанием в виде полушара (что позволяет быстро выровнять головку по уровню). MVH502AH может использоваться с тяжелым оборудованием: механизм пружинного контрбаланса настроен на вес 4 кг, а максимальная безопасная нагрузка составляет 7 кг. В отличие от более простых головок MVH500, у MVH502AH есть регулировка силы сопротивления при панорамировании и наклоне, что позволяет более тонко подстроить головку под вес используемой камеры и собственные предпочтения.
Штативная головка с жидкостными картриджами для съемки видео. Картриджи обеспечивают исключительную плавность движения камеры, придающую видео профессиональный вид. Версия MVH502AH c плоским основанием подходит для фотоштативов, моноподов, слайдеров и других подобных держателей с плоской платформой. Для видеоштативов выпускается версия MVH502A с основанием в виде полушара (что позволяет быстро выровнять головку по уровню). MVH502AH может использоваться с тяжелым оборудованием: механизм пружинного контрбаланса настроен на вес 4 кг, а максимальная безопасная нагрузка составляет 7 кг. В отличие от более простых головок MVH500, у MVH502AH есть регулировка силы сопротивления при панорамировании и наклоне, что позволяет более тонко подстроить головку под вес используемой камеры и собственные предпочтения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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