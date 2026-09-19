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Видеоголовка Manfrotto MVH502AH купить с доставкой в Москве
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Видеоголовка Manfrotto MVH502AH

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Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 1
Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 2
Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 3
Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 4
Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 5
Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 1
  • Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 2
  • Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 3
  • Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 4
  • Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 5
  • Видеоголовка Manfrotto MVH502AH - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385155
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Видеоголовка Manfrotto MVH502AH

Штативная головка с жидкостными картриджами для съемки видео. Картриджи обеспечивают исключительную плавность движения камеры, придающую видео профессиональный вид. Версия MVH502AH c плоским основанием подходит для фотоштативов, моноподов, слайдеров и других подобных держателей с плоской платформой. Для видеоштативов выпускается версия MVH502A с основанием в виде полушара (что позволяет быстро выровнять головку по уровню). MVH502AH может использоваться с тяжелым оборудованием: механизм пружинного контрбаланса настроен на вес 4 кг, а максимальная безопасная нагрузка составляет 7 кг. В отличие от более простых головок MVH500, у MVH502AH есть регулировка силы сопротивления при панорамировании и наклоне, что позволяет более тонко подстроить головку под вес используемой камеры и собственные предпочтения.

Отзывы о товаре Видеоголовка Manfrotto MVH502AH




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Штативная головка с жидкостными картриджами для съемки видео. Картриджи обеспечивают исключительную плавность движения камеры, придающую видео профессиональный вид. Версия MVH502AH c плоским основанием подходит для фотоштативов, моноподов, слайдеров и других подобных держателей с плоской платформой. Для видеоштативов выпускается версия MVH502A с основанием в виде полушара (что позволяет быстро выровнять головку по уровню). MVH502AH может использоваться с тяжелым оборудованием: механизм пружинного контрбаланса настроен на вес 4 кг, а максимальная безопасная нагрузка составляет 7 кг. В отличие от более простых головок MVH500, у MVH502AH есть регулировка силы сопротивления при панорамировании и наклоне, что позволяет более тонко подстроить головку под вес используемой камеры и собственные предпочтения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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