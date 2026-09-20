Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live
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Характеристики
Описание товара Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live
Befree 3-way Live Head от Manfrotto – это инновационная 3-осевая голова Manfrotto из коллекции для путешествий, которая оснащена полностью складывающимися ручками. Она непревзойденно компактная и прочная, с полезной нагрузкой до 6 кг. Эта новаторская голова идеально подходит для использования аксессуаров, необходимых для видео и фотосъемки, на одной универсальной опоре. Благодаря высокопроизводительной системе Befree Fluid Drag System с максимально плавным управлением, как при панорамных, так и при наклонных движениях, эта штативная голова исключительно проста для аккуратной настройки композиции, кадрирования и съемки. Используемая жидкостная система представляет собой новейшую гидравлическую технологию Manfrotto, созданную для обеспечения максимально плавного управления движениями и исключительной стабильности даже при экстремальных температурах (-30° / + 70°). Длинная панорамная ручка, портретное положение и 3 пузырьковых уровня дополняют голову, гарантируя точность и универсальность в съемочном процессе, способствуя реализации творческих идей.
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