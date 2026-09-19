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Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции купить с доставкой в Москве
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Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции

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Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 1
Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 2
Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 3
Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 4
Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 5
Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 6
Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
30.4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148.5
  • Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 4
  • Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 5
  • Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 6
  • Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361414
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
30.4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148.5
Длина в сложенном состоянии, см
35.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции

Штативный комплект Traveler GK1555T-82TQD включает штатив GK1555T из карбона и штативную голову GH1382TQD Center Ball Head. Штатив Gitzo Traveler GT1555T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 5-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 35,5 см. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). Благодаря широкому размаху ног и короткой центральной колонне штатив опускается до 20 см для съемки с нижних ракурсов или макросъемки. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1555T укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски. Шаровые головы Gitzo Traveler GH1382TQD серии 1 - самые миниатюрные в профессиональной линейке голов Gitzo. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Ее быстросъемная площадка фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Эта штативная голова совместима с большинством площадок типа Arca-Swiss от самых разных марок. В ней нет ручки фрикционного контроля. Как и другие шаровые головы Gitzo, GH1382TQD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию. GK1555T-82TQD - это высококачественный штативный комплект из карбона, созданный для требовательных фотографов-любителей, которые любят путешествовать налегке.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
30.4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148.5
Длина в сложенном состоянии, см
35.5
Страна производитель
Китай
Описание
Штативный комплект Traveler GK1555T-82TQD включает штатив GK1555T из карбона и штативную голову GH1382TQD Center Ball Head. Штатив Gitzo Traveler GT1555T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 5-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 35,5 см. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). Благодаря широкому размаху ног и короткой центральной колонне штатив опускается до 20 см для съемки с нижних ракурсов или макросъемки. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1555T укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски. Шаровые головы Gitzo Traveler GH1382TQD серии 1 - самые миниатюрные в профессиональной линейке голов Gitzo. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Ее быстросъемная площадка фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Эта штативная голова совместима с большинством площадок типа Arca-Swiss от самых разных марок. В ней нет ручки фрикционного контроля. Как и другие шаровые головы Gitzo, GH1382TQD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию. GK1555T-82TQD - это высококачественный штативный комплект из карбона, созданный для требовательных фотографов-любителей, которые любят путешествовать налегке.
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Отзывы


Штатив Gitzo GK1555T-82TQD Traveler с головой, 1 серия, 5 секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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