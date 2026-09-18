Штатив Falcon Eyes МТ-125

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230817
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Falcon Eyes MT-125 — это практичный настольный трипод на гибких металлических ножках. Малый вес, компактные размеры, удобство использования и привлекательная цена делают этот штатив популярным среди обладателей небольших любительских камер. MT-125 поместится в любой сумке и всегда будет под рукой. Гибкие металлические ножки с памятью положения. Резиновые наконечники делают штатив устойчивыми не царапают поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, которая позволяет закрепить штатив на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д. На площадке под камеру находится стандартный винт диаметром 1/4 дюйма.
Falcon Eyes MT-125 — это практичный настольный трипод на гибких металлических ножках. Малый вес, компактные размеры, удобство использования и привлекательная цена делают этот штатив популярным среди обладателей небольших любительских камер. MT-125 поместится в любой сумке и всегда будет под рукой. Гибкие металлические ножки с памятью положения. Резиновые наконечники делают штатив устойчивыми не царапают поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, которая позволяет закрепить штатив на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д. На площадке под камеру находится стандартный винт диаметром 1/4 дюйма.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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