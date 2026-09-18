Штатив Falcon Eyes EasyPod 135
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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
133
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 130 руб. 1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
133
Длина в сложенном состоянии, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, г.
900
Описание товара Штатив Falcon Eyes EasyPod 135
Falcon Eyes EasyPod 135 — штатив с несменной 3D-головкой и выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением с резьбой 1/4 и весом до 2 кг. Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см. Штатив очень компактен в сложенном виде благодаря ногам из 3 секций. Секции фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
133
Длина в сложенном состоянии, см
49
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes EasyPod 135 — штатив с несменной 3D-головкой и выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением с резьбой 1/4 и весом до 2 кг. Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см. Штатив очень компактен в сложенном виде благодаря ногам из 3 секций. Секции фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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