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Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 купить с доставкой в Москве
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Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80

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Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 1
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 2
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 3
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 4
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
14.5
Длина в сложенном состоянии, см
14.5
  • Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 1
  • Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 2
  • Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 3
  • Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 4
  • Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
3 140 руб.  5 580 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 377658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80
3 140 руб. -44%
5 580 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
14.5
Длина в сложенном состоянии, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х15х15
Вес, г.
100

Описание товара Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80

Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 Настольный трипод для фотокамер. Кнопка записи и остановки записи, кнопка управления затвором и перехода в спящий режим, совместима с Lumix G100, GH5S, GH5, G9, G90, G80.

Отзывы о товаре Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
14.5
Длина в сложенном состоянии, см
14.5
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 Настольный трипод для фотокамер. Кнопка записи и остановки записи, кнопка управления затвором и перехода в спящий режим, совместима с Lumix G100, GH5S, GH5, G9, G90, G80.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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