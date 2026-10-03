Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
14.5
Длина в сложенном состоянии, см
14.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%3 140 руб. 5 580 руб.
В наличии
Код товара: 377658
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 140 руб. -44%
5 580 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
14.5
Длина в сложенном состоянии, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х15х15
Вес, г.
100
Описание товара Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 Настольный трипод для фотокамер. Кнопка записи и остановки записи, кнопка управления затвором и перехода в спящий режим, совместима с Lumix G100, GH5S, GH5, G9, G90, G80.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
14.5
Длина в сложенном состоянии, см
14.5
Страна производитель
Китай
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 Настольный трипод для фотокамер. Кнопка записи и остановки записи, кнопка управления затвором и перехода в спящий режим, совместима с Lumix G100, GH5S, GH5, G9, G90, G80.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Panasonic DMW-SHGR1E для GH5S, GH5, G9, G90, G80 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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