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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190

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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 7
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
11 480 руб.  15 840 руб. 

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9 890 руб. 

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В наличии
Код товара: 232342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190
11 480 руб. -28%
15 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х15х14
Вес, кг.
3.4

Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190

GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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