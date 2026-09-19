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Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC

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Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 1
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Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 3
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 4
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Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 6
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 7
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 8
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 9
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 10
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 11
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 12
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 13
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 14
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 15
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 16
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 17
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 18
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 19
Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
27
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
73
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 1
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 2
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 3
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 4
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 5
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 6
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 7
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 8
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 9
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 10
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 11
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 12
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 13
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 14
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 15
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 16
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 17
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 18
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 19
  • Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385193
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
27
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
3

Описание товара Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC

Замки FAST Lever Lock: для самой надежной поддержки оборудования. 100 мм полусфера с 75 мм адаптером-полусферой. 3-уровневый селектор угла для легкой установки. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками. Совместим с растяжкой 2-в-1 для лучшей устойчивости штатива.

Отзывы о товаре Видеоштатив Manfrotto MVTTWINFC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
27
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
73
Страна производитель
Китай
Описание
Замки FAST Lever Lock: для самой надежной поддержки оборудования. 100 мм полусфера с 75 мм адаптером-полусферой. 3-уровневый селектор угла для легкой установки. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками. Совместим с растяжкой 2-в-1 для лучшей устойчивости штатива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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