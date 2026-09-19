Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361921
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х18х6
Вес, кг.
1
Описание товара Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Joby GorillaPod 3K PRO Rig включает штатив GorillaPod 3K PRO Stand, головку BallHead 3K Pro, а также 2 дополнительных кронштейна с креплениями типа «холодный башмак» и площадку для их крепления.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Штатив Joby GorillaPod 3K PRO с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Joby GorillaPod 3K PRO Rig включает штатив GorillaPod 3K PRO Stand, головку BallHead 3K Pro, а также 2 дополнительных кронштейна с креплениями типа «холодный башмак» и площадку для их крепления.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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