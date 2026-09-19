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Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный купить с доставкой в Москве
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Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный

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Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 1
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 2
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 3
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 4
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 5
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 6
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 7
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 1
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 2
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 3
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 4
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 5
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 6
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 7
  • Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361921
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Размеры в упаковке, см
31х18х6
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный

Штатив Joby GorillaPod 3K PRO с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Joby GorillaPod 3K PRO Rig включает штатив GorillaPod 3K PRO Stand, головку BallHead 3K Pro, а также 2 дополнительных кронштейна с креплениями типа «холодный башмак» и площадку для их крепления.

Отзывы о товаре Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Rig (Black), черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Описание
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Joby GorillaPod 3K PRO Rig включает штатив GorillaPod 3K PRO Stand, головку BallHead 3K Pro, а также 2 дополнительных кронштейна с креплениями типа «холодный башмак» и площадку для их крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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