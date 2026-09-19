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Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции купить с доставкой в Москве
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Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции

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Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 1
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 2
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 3
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 4
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 5
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 6
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 7
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 8
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 9
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 10
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 11
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 12
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 13
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 14
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 15
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 16
Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
26.6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
177
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 4
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 5
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 6
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 7
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 8
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 9
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 10
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 11
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 12
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 13
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 14
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 15
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 16
  • Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361412
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
26.6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
177
Длина в сложенном состоянии, см
67.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции

Обновленная серия Mountaineer («Альпинист») отличается несколькими интересными нововведениями. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков G-lock Ultra обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. Уникальная функция Ground Level Set позволяет быстро перевести штатив в положение съемки от уровня земли: не нужны запасные адаптеры, просто отсоедините верхнюю площадку от центральной штанги и установите ее на штатив напрямую (смотрите во вкладке видео). Фиксаторы угла ножек, фиксатор центральной, площадка для штативной головки и другие детали также переработаны в целях большего удобства, надежности и прочности. Gitzo Mountaineer GT2542 - это исключительно легкий и сверхпрочный штатив, рассчитанный для использования с тяжелыми фотоаппаратами, включая профессиональные камеры типа Canon 1D с длиннофокусными объективами (200, 300 мм) или камеры среднего формата. Максимальная безопасная нагрузка в 14 кг для головки и 18 кг для ног штатива позволяют использовать его практически с любым набором фото- или видеооборудования. Сменные наконечники ножек позволяют заменить стандартные резиновые наконечники на стальные шипы или широкие «снегоступы». GHF3W – универсальная 3D-головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают идеальную плавность движения камеры. Удобна при ведении длительного наблюдения и съемки с проводкой, особенно с тяжелыми конфигурациями камер и оптики. Легка и компактна для путешествий, может с успехом использоваться для съемки видео. Пузырьковый уровень можно повернуть, когда камера поднимается вертикально. Использует быстросъемную площадку системы Arca Swiss, может использоваться с другими площадками этой системы.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
26.6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
177
Длина в сложенном состоянии, см
67.6
Страна производитель
Китай
Описание
Обновленная серия Mountaineer («Альпинист») отличается несколькими интересными нововведениями. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков G-lock Ultra обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. Уникальная функция Ground Level Set позволяет быстро перевести штатив в положение съемки от уровня земли: не нужны запасные адаптеры, просто отсоедините верхнюю площадку от центральной штанги и установите ее на штатив напрямую (смотрите во вкладке видео). Фиксаторы угла ножек, фиксатор центральной, площадка для штативной головки и другие детали также переработаны в целях большего удобства, надежности и прочности. Gitzo Mountaineer GT2542 - это исключительно легкий и сверхпрочный штатив, рассчитанный для использования с тяжелыми фотоаппаратами, включая профессиональные камеры типа Canon 1D с длиннофокусными объективами (200, 300 мм) или камеры среднего формата. Максимальная безопасная нагрузка в 14 кг для головки и 18 кг для ног штатива позволяют использовать его практически с любым набором фото- или видеооборудования. Сменные наконечники ножек позволяют заменить стандартные резиновые наконечники на стальные шипы или широкие «снегоступы». GHF3W – универсальная 3D-головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают идеальную плавность движения камеры. Удобна при ведении длительного наблюдения и съемки с проводкой, особенно с тяжелыми конфигурациями камер и оптики. Легка и компактна для путешествий, может с успехом использоваться для съемки видео. Пузырьковый уровень можно повернуть, когда камера поднимается вертикально. Использует быстросъемную площадку системы Arca Swiss, может использоваться с другими площадками этой системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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