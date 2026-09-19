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Характеристики
Тип товара
Штативы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342824
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Описание товара Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S
Falcon Eyes TablePod 230S - настольный алюминиевый штатив, предназначен для установки компактных цифровых камер весом до 0.25 кг. Штатив можно использовать для макросъемки и съемки с нижних ракурсов.В сложенном виде штатив можно использовать как монопод при съемке на смартфон или камеру, типа GoPro. Может использоваться для домашней и выездной съемки блогерами, в том числе для установки вспомогательных компактных осветителей, например - накамерного светодиодного осветителя Falcon Eyes LedPRO 126. Штатив имеет конструкцию с выдвижными телескопическими ножками – рабочая высота штатива от 130 до 185 мм. Длина в сложенном виде 142 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане. Штатив оснащен шаровой головкой с площадкой ?24 мм, на которой расположен металлический винт с резьбой 1/4”. Оборудование, установленное на настольный штатив, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90° вперед. Металлический шар для фиксации положения зажимается винтом.
Falcon Eyes TablePod 230S - настольный алюминиевый штатив, предназначен для установки компактных цифровых камер весом до 0.25 кг. Штатив можно использовать для макросъемки и съемки с нижних ракурсов.В сложенном виде штатив можно использовать как монопод при съемке на смартфон или камеру, типа GoPro. Может использоваться для домашней и выездной съемки блогерами, в том числе для установки вспомогательных компактных осветителей, например - накамерного светодиодного осветителя Falcon Eyes LedPRO 126. Штатив имеет конструкцию с выдвижными телескопическими ножками – рабочая высота штатива от 130 до 185 мм. Длина в сложенном виде 142 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане. Штатив оснащен шаровой головкой с площадкой ?24 мм, на которой расположен металлический винт с резьбой 1/4”. Оборудование, установленное на настольный штатив, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90° вперед. Металлический шар для фиксации положения зажимается винтом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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