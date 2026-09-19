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Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S купить с доставкой в Москве
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Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S

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Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 1
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 2
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 3
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 1
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 2
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 3
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342824
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штативы
Размеры в упаковке, см
16х4х3
Вес, г.
100

Описание товара Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S

Falcon Eyes TablePod 230S - настольный алюминиевый штатив, предназначен для установки компактных цифровых камер весом до 0.25 кг. Штатив можно использовать для макросъемки и съемки с нижних ракурсов.В сложенном виде штатив можно использовать как монопод при съемке на смартфон или камеру, типа GoPro. Может использоваться для домашней и выездной съемки блогерами, в том числе для установки вспомогательных компактных осветителей, например - накамерного светодиодного осветителя Falcon Eyes LedPRO 126. Штатив имеет конструкцию с выдвижными телескопическими ножками – рабочая высота штатива от 130 до 185 мм. Длина в сложенном виде 142 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане. Штатив оснащен шаровой головкой с площадкой ?24 мм, на которой расположен металлический винт с резьбой 1/4”. Оборудование, установленное на настольный штатив, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90° вперед. Металлический шар для фиксации положения зажимается винтом.

Отзывы о товаре Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штативы
Описание
Falcon Eyes TablePod 230S - настольный алюминиевый штатив, предназначен для установки компактных цифровых камер весом до 0.25 кг. Штатив можно использовать для макросъемки и съемки с нижних ракурсов.В сложенном виде штатив можно использовать как монопод при съемке на смартфон или камеру, типа GoPro. Может использоваться для домашней и выездной съемки блогерами, в том числе для установки вспомогательных компактных осветителей, например - накамерного светодиодного осветителя Falcon Eyes LedPRO 126. Штатив имеет конструкцию с выдвижными телескопическими ножками – рабочая высота штатива от 130 до 185 мм. Длина в сложенном виде 142 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане. Штатив оснащен шаровой головкой с площадкой ?24 мм, на которой расположен металлический винт с резьбой 1/4”. Оборудование, установленное на настольный штатив, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90° вперед. Металлический шар для фиксации положения зажимается винтом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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