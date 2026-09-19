Штатив Manfrotto 028B
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Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
77
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
227
Длина в сложенном состоянии, см
82
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385376
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
77
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
227
Длина в сложенном состоянии, см
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
4
Описание товара Штатив Manfrotto 028B
Крепкий, прочный и надежный штатив Triman — идеальный студийный штатив. Центральная колонна с зубчатым подъемником не проскальзывает назад. Внизу колонны для съемки с нижних ракурсов установлена площадка с винтом 3/8. Секция из сдвоенных ножек, встроенный уровень и резиновые ножки с выдвигающимися шипами — стандартные характеристики этого штатива. Для повышения устойчивости центральная колонна оснащена амортизационными стойками. В комплекте среднеуровневая распорка и ремень для переноски. Идеален для камер вплоть до среднего формата. Диаметр ног в мм: 25, 20, 19 (сдвоенные).
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
77
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
227
Длина в сложенном состоянии, см
82
Страна производитель
Китай
Крепкий, прочный и надежный штатив Triman — идеальный студийный штатив. Центральная колонна с зубчатым подъемником не проскальзывает назад. Внизу колонны для съемки с нижних ракурсов установлена площадка с винтом 3/8. Секция из сдвоенных ножек, встроенный уровень и резиновые ножки с выдвигающимися шипами — стандартные характеристики этого штатива. Для повышения устойчивости центральная колонна оснащена амортизационными стойками. В комплекте среднеуровневая распорка и ремень для переноски. Идеален для камер вплоть до среднего формата. Диаметр ног в мм: 25, 20, 19 (сдвоенные).
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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