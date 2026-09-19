Top.Mail.Ru
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 1
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 2
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 3
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 4
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 5
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 6
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 7
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 8
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 9
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 10
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 11
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 12
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плечевой упор
Количество осей стабилизации
3
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 1
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 2
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 3
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 4
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 5
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 6
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 7
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 8
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 9
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 10
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 11
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 12
  • Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361262
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Плечевой упор
Совместимость с ОС
цифровая фото и видеокамера
Аккумулятор
нет
Количество осей стабилизации
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса

Плечевой упор (риг) с моторизированным приводом. Предназначен для уменьшения дрожания камеры во время съемки и распределения веса установленного оборудования за счет плечевого упора. Представляет собой легкую мобильную систему стабилизации, простую в управлении и настройке. Благодаря использованию плечевого обвеса, владелец цифровой фото или видеокамеры получает возможность вести видеосъемку с упора, при этом оставаться мобильным к любым передвижениям по площадке и любой пересеченной местности. Плечевой упор в системе подвеса распределяет нагрузку и делает работу с камерой более эргономичной. Имеет вертикальную ручку для удобства переноски.

Отзывы о товаре Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Плечевой упор
Совместимость с ОС
цифровая фото и видеокамера
Аккумулятор
нет
Количество осей стабилизации
3
Страна производитель
Китай
Описание
Плечевой упор (риг) с моторизированным приводом. Предназначен для уменьшения дрожания камеры во время съемки и распределения веса установленного оборудования за счет плечевого упора. Представляет собой легкую мобильную систему стабилизации, простую в управлении и настройке. Благодаря использованию плечевого обвеса, владелец цифровой фото или видеокамеры получает возможность вести видеосъемку с упора, при этом оставаться мобильным к любым передвижениям по площадке и любой пересеченной местности. Плечевой упор в системе подвеса распределяет нагрузку и делает работу с камерой более эргономичной. Имеет вертикальную ручку для удобства переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...