Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362087
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Новый стабилизатор Crane 3S PRO: беспрецедентная грузоподъемность! В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S PRO для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.
Новый стабилизатор Crane 3S PRO: беспрецедентная грузоподъемность! В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S PRO для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стабилизатор Zhiyun Crane 3S PRO