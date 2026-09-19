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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362085
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Описание товара Адаптер Zhiyun TransMount Quick Setup Kit для CRANE 3 (C000085E, EX1D05)
Адаптер ZHIYUN TransMount Quick Setup устанавливается между аксессуаром и стабилизатором, позволяет быстро снимать или крепить их между собой. Подходит не только для стедикамов Crane3, Weebill, но также можно применять с различными аксессуарами (моноподы, мониторы и т.д.). Адаптер позволяет быстро снимать и устанавливать штатив, монопод на стабилизатор. Можно установить два адаптера и быстро переключаться между вертикальным и подвешенным режимами съемки за секунду. Адаптер можно использовать не только с эксклюзивными аксессуарами Weebill Lab, но так же можно применять любые аксессуары: моноподы, мониторы и тд. Quick Setup Adapter выполнен из алюминиевого сплава и гарантирует надежность соединения.
Адаптер ZHIYUN TransMount Quick Setup устанавливается между аксессуаром и стабилизатором, позволяет быстро снимать или крепить их между собой. Подходит не только для стедикамов Crane3, Weebill, но также можно применять с различными аксессуарами (моноподы, мониторы и т.д.). Адаптер позволяет быстро снимать и устанавливать штатив, монопод на стабилизатор. Можно установить два адаптера и быстро переключаться между вертикальным и подвешенным режимами съемки за секунду. Адаптер можно использовать не только с эксклюзивными аксессуарами Weebill Lab, но так же можно применять любые аксессуары: моноподы, мониторы и тд. Quick Setup Adapter выполнен из алюминиевого сплава и гарантирует надежность соединения.
Адаптер Zhiyun TransMount Quick Setup Kit для CRANE 3 (C000085E, EX1D05) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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