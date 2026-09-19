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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый

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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 1
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 2
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 3
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 4
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 5
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 6
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 7
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 8
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 9
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 10
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 11
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
400
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 1
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 2
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 3
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 4
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 5
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 6
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 7
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 8
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 9
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 10
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 11
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 140 руб.  4 490 руб. 

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Код товара: 360882
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
насадки: узкая, ворсовая, напольная щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Функциональные особенности
вертикальная парковка
Уровень шума
75
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
400
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х17х15
Вес, кг.
2.2

Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый

Проводной вертикальный пылесос Kitfort КТ-586-1 белый Лёгкое и увлекательное занятие! Вертикальный пылесос Kitfort КТ-586 удобен для уборки различных поверхностей: линолеум, паркет, ламинат, ковёр, ковровые покрытия, плитка, мрамор и т.д. Он компактный и лёгкий. Шнур длиной 5 м позволяет убирать на большом расстоянии от розеток. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос При отсоединении удлинительной трубки вертикальный пылесос превращается в ручной пылесос. Это идеальный помощник для уборки в труднодоступных местах (углы, плинтусы, книжные полки), для чистки мягкой мебели, столов, стульев и многого другого. Для любых задач! В комплекте с вертикальным пылесосом идут напольная щётка для уборки плоских напольных покрытий, узкая насадка для уборки углов и щелей и ворсовая насадка, которая удобна для чистки мягкой мебели. Максимально компактное хранение Вертикальный пылесос комплектуется специальным держателем для насадок, который крепится на удлинительную трубку. На него также можно намотать шнур. Уборка на одном дыхании! Пылесос оборудован циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Ёмкость съёмного контейнера составляет 1,2 л. Такого объёма хватит на уборку всей квартиры без перерывов. Уход за ним и фильтрами не вызовет сложностей. Стильное дополнение для вашего дома! Помимо мобильности, компактности и многофункциональности вертикального пылесоса КТ-586, стоит также отметить стильный дизайн и цвета. Он всегда будет радовать глаз и вдохновлять на уборку!



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
насадки: узкая, ворсовая, напольная щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Функциональные особенности
вертикальная парковка
Уровень шума
75
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Мощность всасывания
400
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Проводной вертикальный пылесос Kitfort КТ-586-1 белый Лёгкое и увлекательное занятие! Вертикальный пылесос Kitfort КТ-586 удобен для уборки различных поверхностей: линолеум, паркет, ламинат, ковёр, ковровые покрытия, плитка, мрамор и т.д. Он компактный и лёгкий. Шнур длиной 5 м позволяет убирать на большом расстоянии от розеток. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос При отсоединении удлинительной трубки вертикальный пылесос превращается в ручной пылесос. Это идеальный помощник для уборки в труднодоступных местах (углы, плинтусы, книжные полки), для чистки мягкой мебели, столов, стульев и многого другого. Для любых задач! В комплекте с вертикальным пылесосом идут напольная щётка для уборки плоских напольных покрытий, узкая насадка для уборки углов и щелей и ворсовая насадка, которая удобна для чистки мягкой мебели. Максимально компактное хранение Вертикальный пылесос комплектуется специальным держателем для насадок, который крепится на удлинительную трубку. На него также можно намотать шнур. Уборка на одном дыхании! Пылесос оборудован циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Ёмкость съёмного контейнера составляет 1,2 л. Такого объёма хватит на уборку всей квартиры без перерывов. Уход за ним и фильтрами не вызовет сложностей. Стильное дополнение для вашего дома! Помимо мобильности, компактности и многофункциональности вертикального пылесоса КТ-586, стоит также отметить стильный дизайн и цвета. Он всегда будет радовать глаз и вдохновлять на уборку!


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый - купить по цене 3140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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