Портативная акустика Digma S-22 черный
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma S-22 черный
Портативная акустика Digma представляет собой стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта черная колонка весит всего 1,24 кг, что делает её удобной для переноски. Оснащённая мощным 15-ваттным динамиком, она обеспечивает чистое монофоническое звучание, идеально подходящее для использования как дома, так и на улице. Digma поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с вашими устройствами, чтобы наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 1500 мА·ч хватит на 5 часов непрерывной работы, что позволяет проводить время на свежем воздухе в компании хорошей музыки. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает её долговечность и защиту от случайных падений и царапин. Несмотря на компактные габариты и лёгкий вес, акустика Digma способна выдать громкий звук с отношением сигнал/шум в 65 дБ, обеспечивая качественное звуковое сопровождение для любого события. Эта колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность, стиль и качество звука. Стоит упомянуть, что устройство не имеет встроенного дисплея, однако это нисколько не мешает ему выполнять свою основную функцию — дарить удовольствие от прослушивания музыки в любой обстановке.
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