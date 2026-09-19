Секатор Palisad 60532
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Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349397
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Характеристики
Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
22
Толщина реза твердой древесины, мм
22
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210x130x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
245
Описание товара Секатор Palisad 60532
Секатор прямого реза Palisad 60532 длиной 210 мм, с шестеренным приводом и двухкомпонентными рукоятками, используется для щадящей обрезки живых веток толщиной до 20 мм. Благодаря тефлоновому покрытию режущее лезвие легко справляется с этой задачей. Лезвия перемещаются в параллельных плоскостях, поэтому секатор производит чистый и ровный срез, минимально повреждая растение. Инструмент оснащен шестеренным приводом, увеличивающим силу сжатия на 15%.
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Теги товара: для цветов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
22
Толщина реза твердой древесины, мм
22
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210x130x30
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Страна производитель
Китай
Секатор прямого реза Palisad 60532 длиной 210 мм, с шестеренным приводом и двухкомпонентными рукоятками, используется для щадящей обрезки живых веток толщиной до 20 мм. Благодаря тефлоновому покрытию режущее лезвие легко справляется с этой задачей. Лезвия перемещаются в параллельных плоскостях, поэтому секатор производит чистый и ровный срез, минимально повреждая растение. Инструмент оснащен шестеренным приводом, увеличивающим силу сжатия на 15%.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, немецкие
Теги товара: для цветов
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