Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60472 длиной 230 мм, с алюминиевыми рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 22 мм. Гладкость и аккуратность среза достигается благодаря лезвиям, перемещающимся в параллельных плоскостях. Тефлоновое покрытие режущего лезвия облегчает рез, а также защищает рабочую поверхность от коррозии. Обрезка веток таким секатором является максимально щадящей для растения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из японской инструментальной стали SK-5, литые рукоятки из алюминиевого сплава устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
- Высокий ресурс — режущее лезвие, закаленное индукционным способом, прошло прецизионную заточку, поэтому долго сохраняет остроту.
- Коррозионная стойкость — на опорное лезвие нанесено защитное покрытие, рукоятки покрыты порошковой эмалью.
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Секатор прямого реза Palisad LUXE 60472 длиной 230 мм, с алюминиевыми рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 22 мм. Гладкость и аккуратность среза достигается благодаря лезвиям, перемещающимся в параллельных плоскостях. Тефлоновое покрытие режущего лезвия облегчает рез, а также защищает рабочую поверхность от коррозии. Обрезка веток таким секатором является максимально щадящей для растения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из японской инструментальной стали SK-5, литые рукоятки из алюминиевого сплава устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
- Высокий ресурс — режущее лезвие, закаленное индукционным способом, прошло прецизионную заточку, поэтому долго сохраняет остроту.
- Коррозионная стойкость — на опорное лезвие нанесено защитное покрытие, рукоятки покрыты порошковой эмалью.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
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