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Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 10
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 11
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 12
Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 10
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 11
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 12
  • Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745328
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Общая длина, мм
230
Габариты без упаковки
230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х3
Вес, г.
360

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60472 длиной 230 мм, с алюминиевыми рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 22 мм. Гладкость и аккуратность среза достигается благодаря лезвиям, перемещающимся в параллельных плоскостях. Тефлоновое покрытие режущего лезвия облегчает рез, а также защищает рабочую поверхность от коррозии. Обрезка веток таким секатором является максимально щадящей для растения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из японской инструментальной стали SK-5, литые рукоятки из алюминиевого сплава устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
  • Высокий ресурс — режущее лезвие, закаленное индукционным способом, прошло прецизионную заточку, поэтому долго сохраняет остроту.
  • Коррозионная стойкость — на опорное лезвие нанесено защитное покрытие, рукоятки покрыты порошковой эмалью.

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60472, 230 мм, алюминиевые рукоятки, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Общая длина, мм
230
Габариты без упаковки
230 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60472 длиной 230 мм, с алюминиевыми рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 22 мм. Гладкость и аккуратность среза достигается благодаря лезвиям, перемещающимся в параллельных плоскостях. Тефлоновое покрытие режущего лезвия облегчает рез, а также защищает рабочую поверхность от коррозии. Обрезка веток таким секатором является максимально щадящей для растения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из японской инструментальной стали SK-5, литые рукоятки из алюминиевого сплава устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
  • Высокий ресурс — режущее лезвие, закаленное индукционным способом, прошло прецизионную заточку, поэтому долго сохраняет остроту.
  • Коррозионная стойкость — на опорное лезвие нанесено защитное покрытие, рукоятки покрыты порошковой эмалью.
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Доставка
Отзывы


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