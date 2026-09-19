Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборезы
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1200
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
30
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х16
Вес, кг.
5.11
Описание товара Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный
Идеально подходит для выполнения штроб в кирпиче, пенобетоне и легком бетоне для прокладки проводки и труб. Мощный двигатель позволяет резать без перегрузки изделия и потери скорости. Надежный хват двумя руками с регулируемой рукояткой и погружная система дисков для удобства работы.
Смотрите также: Генераторы, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Отбойные молотки, Плиткорезы, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Штроборезы
Теги товара: с пылесосом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штроборезы
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1200
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Развернуть
Ширина пропила
30
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Идеально подходит для выполнения штроб в кирпиче, пенобетоне и легком бетоне для прокладки проводки и труб. Мощный двигатель позволяет резать без перегрузки изделия и потери скорости. Надежный хват двумя руками с регулируемой рукояткой и погружная система дисков для удобства работы.
Смотрите также: Генераторы, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Отбойные молотки, Плиткорезы, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Штроборезы
Теги товара: с пылесосом
Смотрите также: Генераторы, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Отбойные молотки, Плиткорезы, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Штроборезы
Теги товара: с пылесосом
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