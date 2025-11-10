Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК
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Характеристики
Описание товара Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК
Штроборез ЗУБР ЗШ-П30-1400 пстк, предназначен для выполнения штроб в легких и средних бетонах. Профессиональный штроборез со всеми возможными вспомогательными системами и надежной конструкцией для ответственных работ. Полная пылезащита всех узлов обеспечивает изделию надежность и долгий срок службы. Бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без инструмента. Простая регулировка ширины штробы с шагом 3 мм с помощью наборных шайб. Система погружения дисков - это удобное начало работы с плавным введением дисков в контакт с поверхностью. Специально усиленный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла. Удобная блокировка шпинделя для легкой замены дисков. Закрывающий зону работы подпружиненный кожух предотвращает разброс продуктов реза при любой глубине штробы. Самоотключающиеся щетки со сроком службы >120 часов и простой заменой.
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Теги товара: с пылесосом
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, только в комплекте нет дисков. Пришлось покупать отдельно в магазине.
Достоинства:
Комментарий:
Прорезал 50 м штробы, 20 м в бетоне, 30м аэробел. Пока всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество,всё просто и надёжно. Надеюсь прослужит долго. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный штроборез, легкий. Удобный ящик в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
один из последних штроборезов был зубр,предыдущий модели,мне нравился,теперь решился обновить его и очень доволен,больше ралут мощность,вес,кнопка,ну и кейс)) из минусов но это лично для меня,патрубок пылеотвода не совпадает с моим пылесосом(приходится колхозить переходник.
Отзывы о товаре Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, только в комплекте нет дисков. Пришлось покупать отдельно в магазине.
Достоинства:
Комментарий:
Прорезал 50 м штробы, 20 м в бетоне, 30м аэробел. Пока всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество,всё просто и надёжно. Надеюсь прослужит долго. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный штроборез, легкий. Удобный ящик в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
один из последних штроборезов был зубр,предыдущий модели,мне нравился,теперь решился обновить его и очень доволен,больше ралут мощность,вес,кнопка,ну и кейс)) из минусов но это лично для меня,патрубок пылеотвода не совпадает с моим пылесосом(приходится колхозить переходник.