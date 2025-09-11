Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб.
В наличии
Код товара: 708588
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11 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
23
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1600
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Ширина пропила
30
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х22
Вес, кг.
6.38
Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК)
Профессиональный инструмент с мощным двигателем для выполнения штроб глубиной до 30 мм в кирпиче и легких бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность.
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Теги товара: с пылесосом
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Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
23
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1600
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Развернуть
Ширина пропила
30
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Профессиональный инструмент с мощным двигателем для выполнения штроб глубиной до 30 мм в кирпиче и легких бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Достоинства:
Комментарий:
Провел испытание в деле Меня все устраивает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный Штраборез , уже не одна комната за спиной. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Штробарез мне понравился, штробить легко. Сравнить несчем так как это мой первый штробарез.
Достоинства:
Комментарий:
качественный инструмент.плавный пуск магниевая защита,работа под нагрузкой.
Достоинства:
Комментарий:
отличный штроборез, монтажники довольны, ещё циклон к нему прикупил - бомба
Достоинства:
Комментарий:
со свое задачей справляется. просадка по мощности только на бетоне и то еле ощутимая .
Достоинства:
Комментарий:
Был во владении штроборез Зубр 1200 Вт, на нём сломалась кнопка. Купил этот, у него другая кнопка, которая сломалась на 8-й штробе.
Достоинства:
Комментарий:
ну на вид то он красавец! в деле осталось проверить!
Достоинства:
Комментарий:
ну так добротно на вид сделан. хорошо в руке сидит. в работе не проверял пока ждем выходных. думаю порадует своим удобством использования после штробления обычной болгаркой
Достоинства:
Комментарий:
все нормально на следующей неделе проверю!! дополню отзыв !! продавец молодец!!!
Достоинства:
Комментарий:
мужу понравился. Главное что включается, дальше в процессе работы
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал в работе,штроборез хороший.Работал и 1200,и1400 ватт,1600 разница чувствуется.Кейс хорший,маленький и удобный,штроборез в него помещается с установленными дисками.Провод длинный,кнопка на ручке удобная.
Достоинства:
Комментарий:
для электрической штробы по бетону просто сказка , как говорится наконец нашол , рекомендую однозначно , уже проверил 100%аппаратик плюс пылесос на фотке и идеальный комплект собран , и дёшево и сердито . для профессионалов . если на пару раз лучше взять в аренду )))
Достоинства:
Комментарий:
Стал мощнее, удобный включатель с фиксацией на ручке. Из явных плюсов.
Достоинства:
Комментарий:
мощный и эргономичный с правильными дисками лучше бндлвых
Достоинства:
Комментарий:
отличный штроборез,на вид шикарно сделан,надеюсь отработает своё,кнопка на своём месте это радует
Достоинства:
Комментарий:
хороший штроборез, по работал по кирпичу и по бетону, нареканий нет, всем доволен)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший штроборез. Всё устраивает. Работает по бетону и по блоку
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11880 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК)
Достоинства:
Комментарий:
Провел испытание в деле Меня все устраивает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный Штраборез , уже не одна комната за спиной. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Штробарез мне понравился, штробить легко. Сравнить несчем так как это мой первый штробарез.
Достоинства:
Комментарий:
качественный инструмент.плавный пуск магниевая защита,работа под нагрузкой.
Достоинства:
Комментарий:
отличный штроборез, монтажники довольны, ещё циклон к нему прикупил - бомба
Достоинства:
Комментарий:
со свое задачей справляется. просадка по мощности только на бетоне и то еле ощутимая .
Достоинства:
Комментарий:
Был во владении штроборез Зубр 1200 Вт, на нём сломалась кнопка. Купил этот, у него другая кнопка, которая сломалась на 8-й штробе.
Достоинства:
Комментарий:
ну на вид то он красавец! в деле осталось проверить!
Достоинства:
Комментарий:
ну так добротно на вид сделан. хорошо в руке сидит. в работе не проверял пока ждем выходных. думаю порадует своим удобством использования после штробления обычной болгаркой
Достоинства:
Комментарий:
все нормально на следующей неделе проверю!! дополню отзыв !! продавец молодец!!!
Достоинства:
Комментарий:
мужу понравился. Главное что включается, дальше в процессе работы
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал в работе,штроборез хороший.Работал и 1200,и1400 ватт,1600 разница чувствуется.Кейс хорший,маленький и удобный,штроборез в него помещается с установленными дисками.Провод длинный,кнопка на ручке удобная.
Достоинства:
Комментарий:
для электрической штробы по бетону просто сказка , как говорится наконец нашол , рекомендую однозначно , уже проверил 100%аппаратик плюс пылесос на фотке и идеальный комплект собран , и дёшево и сердито . для профессионалов . если на пару раз лучше взять в аренду )))
Достоинства:
Комментарий:
Стал мощнее, удобный включатель с фиксацией на ручке. Из явных плюсов.
Достоинства:
Комментарий:
мощный и эргономичный с правильными дисками лучше бндлвых
Достоинства:
Комментарий:
отличный штроборез,на вид шикарно сделан,надеюсь отработает своё,кнопка на своём месте это радует
Достоинства:
Комментарий:
хороший штроборез, по работал по кирпичу и по бетону, нареканий нет, всем доволен)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший штроборез. Всё устраивает. Работает по бетону и по блоку