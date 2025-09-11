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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) купить с доставкой в Москве
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК)

18 Отзывы
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 1
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 2
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 3
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 1
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 2
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 3
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708588
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Загружаем...
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Добавить в корзину
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК)
11 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
23
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1600
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Ширина пропила
30
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х22
Вес, кг.
6.38

Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК)

Профессиональный инструмент с мощным двигателем для выполнения штроб глубиной до 30 мм в кирпиче и легких бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК)

Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Радик Т.

Достоинства:


Комментарий:
Провел испытание в деле Меня все устраивает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный Штраборез , уже не одна комната за спиной. Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Штробарез мне понравился, штробить легко. Сравнить несчем так как это мой первый штробарез.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
качественный инструмент.плавный пуск магниевая защита,работа под нагрузкой.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный штроборез, монтажники довольны, ещё циклон к нему прикупил - бомба
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
со свое задачей справляется. просадка по мощности только на бетоне и то еле ощутимая .
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Был во владении штроборез Зубр 1200 Вт, на нём сломалась кнопка. Купил этот, у него другая кнопка, которая сломалась на 8-й штробе.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
ну на вид то он красавец! в деле осталось проверить!
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
ну так добротно на вид сделан. хорошо в руке сидит. в работе не проверял пока ждем выходных. думаю порадует своим удобством использования после штробления обычной болгаркой
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально на следующей неделе проверю!! дополню отзыв !! продавец молодец!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
мужу понравился. Главное что включается, дальше в процессе работы
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал в работе,штроборез хороший.Работал и 1200,и1400 ватт,1600 разница чувствуется.Кейс хорший,маленький и удобный,штроборез в него помещается с установленными дисками.Провод длинный,кнопка на ручке удобная.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
для электрической штробы по бетону просто сказка , как говорится наконец нашол , рекомендую однозначно , уже проверил 100%аппаратик плюс пылесос на фотке и идеальный комплект собран , и дёшево и сердито . для профессионалов . если на пару раз лучше взять в аренду )))
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Стал мощнее, удобный включатель с фиксацией на ручке. Из явных плюсов.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Mestor E.

Достоинства:


Комментарий:
мощный и эргономичный с правильными дисками лучше бндлвых
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Томас Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный штроборез,на вид шикарно сделан,надеюсь отработает своё,кнопка на своём месте это радует
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший штроборез, по работал по кирпичу и по бетону, нареканий нет, всем доволен)
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший штроборез. Всё устраивает. Работает по бетону и по блоку



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
23
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1600
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Развернуть
Ширина пропила
30
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный инструмент с мощным двигателем для выполнения штроб глубиной до 30 мм в кирпиче и легких бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Радик Т.

Достоинства:


Комментарий:
Провел испытание в деле Меня все устраивает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный Штраборез , уже не одна комната за спиной. Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Штробарез мне понравился, штробить легко. Сравнить несчем так как это мой первый штробарез.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
качественный инструмент.плавный пуск магниевая защита,работа под нагрузкой.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный штроборез, монтажники довольны, ещё циклон к нему прикупил - бомба
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
со свое задачей справляется. просадка по мощности только на бетоне и то еле ощутимая .
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Был во владении штроборез Зубр 1200 Вт, на нём сломалась кнопка. Купил этот, у него другая кнопка, которая сломалась на 8-й штробе.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
ну на вид то он красавец! в деле осталось проверить!
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
ну так добротно на вид сделан. хорошо в руке сидит. в работе не проверял пока ждем выходных. думаю порадует своим удобством использования после штробления обычной болгаркой
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально на следующей неделе проверю!! дополню отзыв !! продавец молодец!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
мужу понравился. Главное что включается, дальше в процессе работы
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал в работе,штроборез хороший.Работал и 1200,и1400 ватт,1600 разница чувствуется.Кейс хорший,маленький и удобный,штроборез в него помещается с установленными дисками.Провод длинный,кнопка на ручке удобная.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
для электрической штробы по бетону просто сказка , как говорится наконец нашол , рекомендую однозначно , уже проверил 100%аппаратик плюс пылесос на фотке и идеальный комплект собран , и дёшево и сердито . для профессионалов . если на пару раз лучше взять в аренду )))
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Стал мощнее, удобный включатель с фиксацией на ручке. Из явных плюсов.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Mestor E.

Достоинства:


Комментарий:
мощный и эргономичный с правильными дисками лучше бндлвых
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Томас Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный штроборез,на вид шикарно сделан,надеюсь отработает своё,кнопка на своём месте это радует
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший штроборез, по работал по кирпичу и по бетону, нареканий нет, всем доволен)
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший штроборез. Всё устраивает. Работает по бетону и по блоку


Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, кейс, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТК) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11880 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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