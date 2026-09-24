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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) купить с доставкой в Москве
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК)

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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 1
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 2
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 3
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 4
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 5
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 1
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 2
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 3
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 4
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 5
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
17 940 руб.  30 400 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708592
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК)
17 940 руб. -41%
30 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
35
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
65
Максимальное число оборотов, об/мин
6600
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
чемодан/кейс
Ширина пропила
40
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х36х25
Вес, кг.
15.8

Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК)

ЗУБР Профессионал Штроборез (бороздодел) d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм ЗШ-П65-2700 ПСТК - лидер в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в наиболее прочных бетонах.



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Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
35
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
65
Максимальное число оборотов, об/мин
6600
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
чемодан/кейс
Развернуть
Ширина пропила
40
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Профессионал Штроборез (бороздодел) d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм ЗШ-П65-2700 ПСТК - лидер в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в наиболее прочных бетонах.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТК) - этот товар вы можете купить по цене 17940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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