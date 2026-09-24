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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) купить с доставкой в Москве
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК)

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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 1
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 2
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 3
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 4
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 5
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 6
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 7
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 1
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 2
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 3
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 4
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 5
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 6
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 7
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 130 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708590
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК)
14 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
34
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2200
Подключение пылесоса
да
Упаковка
чемодан/кейс
Ширина пропила
35
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х34х22
Вес, кг.
13

Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК)

Мощная модель в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в бетонах разных марок. Быстрый рез на глубину до 45 мм благодаря увеличенной мощности двигателя. Эффективное пылеудаление исключает простои на проветривание пыли. Облегченный вес благодаря магниевому кожуху диска.



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Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
34
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2200
Подключение пылесоса
да
Упаковка
чемодан/кейс
Ширина пропила
35
Развернуть
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная модель в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в бетонах разных марок. Быстрый рез на глубину до 45 мм благодаря увеличенной мощности двигателя. Эффективное пылеудаление исключает простои на проветривание пыли. Облегченный вес благодаря магниевому кожуху диска.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, метал. ящик, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТК) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14130 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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