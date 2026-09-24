Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 305 мм, 2700 Вт, 100 мм, Профессионал (ЗШ-П100-2700 ПСТ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 050 руб.
В наличии
Код товара: 708585
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
26 050 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
31
Диаметр диска
305
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Кол-во рабочих дисков
1
Максимальная глубина пропила
100
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
80
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х40х31
Вес, кг.
13
Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 305 мм, 2700 Вт, 100 мм, Профессионал (ЗШ-П100-2700 ПСТ)
Инструмент для наиболее трудных и глубоких (до 100 мм) резов любых материалов - бетона, асфальта, бордюров, кирпича. Высокая мощность двигателя в сочетании с передаточным отношением редуктора дает большой крутящий момент на валу, что позволяет резать быстро и эффективно.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
31
Диаметр диска
305
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Кол-во рабочих дисков
1
Максимальная глубина пропила
100
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Развернуть
Ширина пропила
80
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Инструмент для наиболее трудных и глубоких (до 100 мм) резов любых материалов - бетона, асфальта, бордюров, кирпича. Высокая мощность двигателя в сочетании с передаточным отношением редуктора дает большой крутящий момент на валу, что позволяет резать быстро и эффективно.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 305 мм, 2700 Вт, 100 мм, Профессионал (ЗШ-П100-2700 ПСТ) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 305 мм, 2700 Вт, 100 мм, Профессионал (ЗШ-П100-2700 ПСТ)