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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) купить с доставкой в Москве
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ)

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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 1
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 2
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 3
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 4
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 5
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 6
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 7
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 8
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 9
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 10
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 11
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 12
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 1
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 2
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 3
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 4
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 5
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 6
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 7
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 8
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 9
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 10
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 11
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 12
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 900 руб. 
Начислим 255 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ)
15 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
35
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
65
Максимальное число оборотов, об/мин
6600
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
40
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х36х22
Вес, кг.
11

Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ)

ЗУБР Профессионал Штроборез (бороздодел) d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм ЗШ-П65-2700 ПСТ - лидер в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в наиболее прочных бетонах.



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Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
35
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
65
Максимальное число оборотов, об/мин
6600
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Развернуть
Ширина пропила
40
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Профессионал Штроборез (бороздодел) d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм ЗШ-П65-2700 ПСТ - лидер в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в наиболее прочных бетонах.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 230 мм, 2700 Вт, 65 мм, Профессионал (ЗШ-П65-2700 ПСТ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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