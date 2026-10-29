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Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК купить с доставкой в Москве
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Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК

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Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 890 руб. 
Начислим 239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК
14 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
30
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2100
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Ширина пропила
32
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х34х24
Вес, кг.
13.63

Описание товара Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК

Электрический штроборез ЗУБР профессионал ЗШ-П45-2100 пвтк используется для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях. Пылезащита узлов инструмента обеспечивает долгий срок службы. Антивибрационная система уменьшает вредное воздействие на организм. Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки.



Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
30
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2100
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
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Ширина пропила
32
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический штроборез ЗУБР профессионал ЗШ-П45-2100 пвтк используется для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях. Пылезащита узлов инструмента обеспечивает долгий срок службы. Антивибрационная система уменьшает вредное воздействие на организм. Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки.


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК – стоимость товара 14890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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