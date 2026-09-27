Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П30-1400 ПСТ синий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 271047
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборезы
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1400
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
30
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х16
Вес, кг.
5.64
Описание товара Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П30-1400 ПСТ синий
Профессиональный инструмент для выполнения штроб глубиной до 30 мм в легких и средних бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность. Комплектация: дополнительная рукоятка (установлена), 2 фланца прижимных, 5 наборных шайб, ключ специальный, ключ имбусовый.
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Теги товара: с пылесосом
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Бренд
Тип товара
Штроборезы
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1400
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Развернуть
Ширина пропила
30
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Профессиональный инструмент для выполнения штроб глубиной до 30 мм в легких и средних бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность. Комплектация: дополнительная рукоятка (установлена), 2 фланца прижимных, 5 наборных шайб, ключ специальный, ключ имбусовый.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П30-1400 ПСТ синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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