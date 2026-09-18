Штроборез Зубр ЗШ-П65-2600 ПВСТК
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269976
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х34х24
Вес, кг.
17.26
Описание товара Штроборез Зубр ЗШ-П65-2600 ПВСТК
Вершина серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в наиболее прочных бетонах. Максимально возможная мощность, широкие пределы глубины и ширины реза, полный набор электронных вспомогательных и защитных систем, высочайший уровень надежности, эргономичная и антивибрационная конструкция - максимум возможностей для Ваших задач
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Вершина серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в наиболее прочных бетонах. Максимально возможная мощность, широкие пределы глубины и ширины реза, полный набор электронных вспомогательных и защитных систем, высочайший уровень надежности, эргономичная и антивибрационная конструкция - максимум возможностей для Ваших задач
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с пылесосом
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с пылесосом
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