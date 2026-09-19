Переходник Gardena Профи 2830-20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%750 руб. 1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 344350
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
70
Описание товара Переходник Gardena Профи 2830-20
Переходник Gardena Профи 2830-20 используется в системах полива GARDENA Maxi-Flow. Предназначен для перехода от системы Gardena Профи Maxi-Flow к системе Gardena Original. Системы совместимы друг с другом и могут использоваться одновременно. Переходник также подходит для применения с насосами.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Переходник Gardena Профи 2830-20 используется в системах полива GARDENA Maxi-Flow. Предназначен для перехода от системы Gardena Профи Maxi-Flow к системе Gardena Original. Системы совместимы друг с другом и могут использоваться одновременно. Переходник также подходит для применения с насосами.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Переходник Gardena Профи 2830-20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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