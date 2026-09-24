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Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18)

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Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18) - фото 1
Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
  • Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18) - фото 1
  • Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696971
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18)
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
16.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х6
Вес, г.
146

Описание товара Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18)

Пистолет-распылитель 8-позиционный Raco BEST VALUE 4255-55/508C-18 необходим для орошения садовых растений, кустов и деревьев. Имеет 8 режимов распыления: водяной конус, душ, мягкий конус, слабая струя, мягкая струя, аэрирование, плоская струя, жесткая струя. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. Рукоятка обрезинена для надежного захвата.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
16.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель 8-позиционный Raco BEST VALUE 4255-55/508C-18 необходим для орошения садовых растений, кустов и деревьев. Имеет 8 режимов распыления: водяной конус, душ, мягкий конус, слабая струя, мягкая струя, аэрирование, плоская струя, жесткая струя. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. Рукоятка обрезинена для надежного захвата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/508C-18) - данный товар вы можете купить по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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