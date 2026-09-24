Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 696972
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800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
4
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
195
Описание товара Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C)
Пистолет-распылитель RACO 4255-55/516C используется при орошении растений. Предусмотрена возможность регулировки струи - можно производить полив с необходимой интенсивностью. Рукоятка оснащена специальным фиксатором - удобно осуществлять непрерывный полив.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
4
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Пистолет-распылитель RACO 4255-55/516C используется при орошении растений. Предусмотрена возможность регулировки струи - можно производить полив с необходимой интенсивностью. Рукоятка оснащена специальным фиксатором - удобно осуществлять непрерывный полив.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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