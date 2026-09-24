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Распылитель стационарный RACO 662C, на прямоугольной подставке, пластиковый, (4260-55/662C) купить с доставкой в Москве
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Распылитель стационарный RACO 662C, на прямоугольной подставке, пластиковый, (4260-55/662C)

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Распылитель стационарный RACO 662C, на прямоугольной подставке, пластиковый, (4260-55/662C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
8
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Распылитель стационарный RACO 662C, на прямоугольной подставке, пластиковый, (4260-55/662C)
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
8
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Ширина, см
6
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х5
Вес, г.
240

Описание товара Распылитель стационарный RACO 662C, на прямоугольной подставке, пластиковый, (4260-55/662C)

Распылитель RACO 4260-55/662C используется для орошения земельных участков. Благодаря наличию восьми отверстий разной формы, можно осуществлять полив необходимых секторов. Пластмассовый корпус распылителя устойчив к ударам, что значительно продлевает срок службы.

Отзывы о товаре Распылитель стационарный RACO 662C, на прямоугольной подставке, пластиковый, (4260-55/662C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
8
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Ширина, см
6
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель RACO 4260-55/662C используется для орошения земельных участков. Благодаря наличию восьми отверстий разной формы, можно осуществлять полив необходимых секторов. Пластмассовый корпус распылителя устойчив к ударам, что значительно продлевает срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель стационарный RACO 662C, на прямоугольной подставке, пластиковый, (4260-55/662C) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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