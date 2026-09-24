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Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30)

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Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 1
Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 2
Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 3
Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
  • Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 1
  • Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 2
  • Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 3
  • Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30)
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
15.5
Высота, см
19.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
111

Описание товара Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30)

Регулируемый пистолет-распылитель Raco BEST VALUE 4255-55/506C-30 имеет удобную рукоятку с нескользяцией поверхностью. Подключается к шлангу. Используется для направленного полива растений. Форма распыла может регулироваться от жесткой струи до распыления.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
15.5
Высота, см
19.6
Страна производитель
Китай
Описание
Регулируемый пистолет-распылитель Raco BEST VALUE 4255-55/506C-30 имеет удобную рукоятку с нескользяцией поверхностью. Подключается к шлангу. Используется для направленного полива растений. Форма распыла может регулироваться от жесткой струи до распыления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 506C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый с TPR (4255-55/506C-30) - по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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