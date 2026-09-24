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Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) купить с доставкой в Москве
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Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143)

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Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 1
Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 2
Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 3
Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал
металл
Длина, м
0.013
  • Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 1
  • Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 2
  • Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 3
  • Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696935
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Комплектующие
Тип товара
муфта
Материал
металл
Длина, м
0.013
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм.
Ширина, см
7
Высота, см
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
132

Описание товара Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143)

Муфта "EXPERT" Grinda 8-426143_z01 предназначена для соединения двух шлангов диаметром 3/4 дюйма напрямую, тем самым позволяя увеличить дальность полива. Обеспечивает быстрое и надежное соединение, без протечек. Муфта выполнена из высококачественной латуни, что гарантирует ей длительный срок эксплуатации в постоянном контакте с водой.

Отзывы о товаре Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Комплектующие
Тип товара
муфта
Материал
металл
Длина, м
0.013
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм.
Ширина, см
7
Высота, см
3.7
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта "EXPERT" Grinda 8-426143_z01 предназначена для соединения двух шлангов диаметром 3/4 дюйма напрямую, тем самым позволяя увеличить дальность полива. Обеспечивает быстрое и надежное соединение, без протечек. Муфта выполнена из высококачественной латуни, что гарантирует ей длительный срок эксплуатации в постоянном контакте с водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта ремонтная GRINDA 3/4?, из латуни, для шланга (8-426143) – стоимость товара 770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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