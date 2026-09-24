Top.Mail.Ru
Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) - фото 2
Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
4
  • Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) - фото 2
  • Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
4
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6.5
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х7
Вес, г.
230

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165)

Душевой поливочный пистолет с регулятором напора GRINDA PROLine X-S 4 режима 429165 - приспособление для полива растений. Оснащен плавной регулировкой интенсивности распыления в 4 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Эргономичная рукоятка обладает малым весом, что способствует продолжительной работе без усталости в руке. Фиксатор для непрерывной подачи жидкости обеспечивает удобство при работе.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
4
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6.5
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой поливочный пистолет с регулятором напора GRINDA PROLine X-S 4 режима 429165 - приспособление для полива растений. Оснащен плавной регулировкой интенсивности распыления в 4 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Эргономичная рукоятка обладает малым весом, что способствует продолжительной работе без усталости в руке. Фиксатор для непрерывной подачи жидкости обеспечивает удобство при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA X-S, с регулятором напора, душевой, 4 режима, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (429165) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...