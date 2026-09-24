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Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113)

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Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) - фото 2
Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество сопел
1
  • Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) - фото 2
  • Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество сопел
1
Диаметр шланга
1/2 , 3/4 , 5/8
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
12
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113)

Пистолет поливочный Grinda Proline 8-427145_z02 X-8 с регулятором напора предназначен для полива растений при подключении к садовому шлангу. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество сопел
1
Диаметр шланга
1/2 , 3/4 , 5/8
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
12
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет поливочный Grinda Proline 8-427145_z02 X-8 с регулятором напора предназначен для полива растений при подключении к садовому шлангу. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA X-R, двухкомпонентный, PROLine (8-427113) - этот товар вы можете купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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