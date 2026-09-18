Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, синий
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322894
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель
Цвет
белый, синий
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
700
Описание товара Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue
Представляем Вам простой, но надежный погружной блендер ECO-201HB мощностью 700 Вт. В качестве доступных функций доступны один вариант скорости, а так же импульсный режим. Ножи сделаны из нержавеющей стали, а насадка-венчик из прочного пластика. Отличный помощник на кухне!
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель
Цвет
белый, синий
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
1
Страна производитель
Китай
Представляем Вам простой, но надежный погружной блендер ECO-201HB мощностью 700 Вт. В качестве доступных функций доступны один вариант скорости, а так же импульсный режим. Ножи сделаны из нержавеющей стали, а насадка-венчик из прочного пластика. Отличный помощник на кухне!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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