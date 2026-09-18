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Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue

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Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 1
Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 2
Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 3
Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 4
Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, синий
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 1
  • Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 2
  • Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 3
  • Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 4
  • Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322894
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель
Цвет
белый, синий
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
700

Описание товара Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue

Представляем Вам простой, но надежный погружной блендер ECO-201HB мощностью 700 Вт. В качестве доступных функций доступны один вариант скорости, а так же импульсный режим. Ножи сделаны из нержавеющей стали, а насадка-венчик из прочного пластика. Отличный помощник на кухне!

Отзывы о товаре Блендер погружной Econ ECO-201HB White/Blue




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель
Цвет
белый, синий
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем Вам простой, но надежный погружной блендер ECO-201HB мощностью 700 Вт. В качестве доступных функций доступны один вариант скорости, а так же импульсный режим. Ножи сделаны из нержавеющей стали, а насадка-венчик из прочного пластика. Отличный помощник на кухне!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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