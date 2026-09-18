Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры
Тип осветителя
нет
Комплектация
набор корректирующих светофильтров Godox V-11Т, гарантийный талон
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314337
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтры
Тип осветителя
нет
Комплектация
набор корректирующих светофильтров Godox V-11Т, гарантийный талон
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки
Фильтры корректирующие Godox V-11T для Godox V1 - отличный набор для любителей и профессионалов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светофильтры
Тип осветителя
нет
Комплектация
набор корректирующих светофильтров Godox V-11Т, гарантийный талон
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x19
Страна производитель
Китай
Фильтры корректирующие Godox V-11T для Godox V1 - отличный набор для любителей и профессионалов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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