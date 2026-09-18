Top.Mail.Ru
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 1
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 2
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 3
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 4
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры
Тип осветителя
нет
Комплектация
набор корректирующих светофильтров Godox V-11Т, гарантийный талон
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 1
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 2
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 3
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 4
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314337
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светофильтры
Тип осветителя
нет
Комплектация
набор корректирующих светофильтров Godox V-11Т, гарантийный талон
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки

Фильтры корректирующие Godox V-11T для Godox V1 - отличный набор для любителей и профессионалов.

Отзывы о товаре Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светофильтры
Тип осветителя
нет
Комплектация
набор корректирующих светофильтров Godox V-11Т, гарантийный талон
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x19
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтры корректирующие Godox V-11T для Godox V1 - отличный набор для любителей и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...