Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231358
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х14х7
Вес, кг.
2.6
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 900 светодиодов размером 26 x 17 см с регулируемой цветовой температурой, DMX-управлением, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 900 светодиодов размером 26 x 17 см с регулируемой цветовой температурой, DMX-управлением, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color