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Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D

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Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 6
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 7
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 8
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 9
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA200D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 К
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558636
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA200D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х21
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D

Стабильная яркость является основой для создания любого контента. Маленькие, но мощные осветительные приборы серии LA обеспечивают мощный световой поток до 101000 люкс на расстоянии 1 метра (LA200D с рефлектором). Плавная регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100% позволяет точно контролировать освещение, помогая реализовать необходимый эффект в ваших задачах.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200D




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA200D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Описание
Стабильная яркость является основой для создания любого контента. Маленькие, но мощные осветительные приборы серии LA обеспечивают мощный световой поток до 101000 люкс на расстоянии 1 метра (LA200D с рефлектором). Плавная регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100% позволяет точно контролировать освещение, помогая реализовать необходимый эффект в ваших задачах.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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