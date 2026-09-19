Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый
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Характеристики
Описание товара Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый
Для прецизионного управления лучом и точного размещения светового пятна в нужной области съемочной сцены или в ограниченном пространстве, с дополнительными возможностями для творческого формирования света и проецирования светотеневых узоров, именно для этого и создана серия фокусируемых осветителей Godox. Теперь S60 дополняет серию фокусируемых осветителей, чтобы предоставить еще больше возможностей освещения для видеопроизводства, съемки интервью, фотосъемки натюрморта, портретной съемки или любого другого вида съемок, где необходимо подчеркнуть детали или добиться художественного драматического эффекта. С помощью поворота ручки на задней панели управления, можно получить требуемый размер светового пятна, угол рассеивания луча составляет от 6° до 55°. С помощью проекционной насадки с линзой (насадка приобретается дополнительно) свет можно сфокусировать в самых разных диапазонах и получить резкий светотеневой переход. Такая способность делает этот прибор идеальным для освещения любых деталей. Асферическая оптическая линза, используемая в осветителе S60, дает более высокий коэффициент фокусировки, чем линза Френеля. Интенсивность света сфокусированного пятна увеличивается примерно на 4 ступени по сравнению с использованием только рассеивателя, а дополнительное применение проецирующей линзы обеспечивает еще более потрясающую производительность освещения, достаточную для правильной расстановки световых акцентов и точечной подсветки требуемых деталей, например волос модели. Яркость света регулируется плавно в диапазоне от 1% до 100% для гибкого и точного управления параметрами.
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Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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