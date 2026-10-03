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Осветитель светодиодный Godox LDX100R купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox LDX100R

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Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 9
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 10
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 11
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 12
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 13
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 14
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX100R, рассеиватель, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
118
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 K
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645687
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX100R, рассеиватель, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
118
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 K
Габаритные размеры, см
36х31х7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х17
Вес, кг.
1.2

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDX100R

Осветитель светодиодный Godox LDX100R – светодиодный осветитель серии LDX с RGBWW-светодиодами, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фото- и видеоконтента. LDX100R является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (38,5х30см) и различных возможностей питания. Установка быстросъемных рассеивателей позволит создать освещение разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства. Благодаря множеству встроенных режимов цветного освещения (режим биколорного света CCT, режим цветного света HIS, режим имитации светофильтров GEL и режим спецэффектов FX) можно настроить оттенок и яркость света под любые условия



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LDX100R




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX100R, рассеиватель, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
118
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 K
Габаритные размеры, см
36х31х7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox LDX100R – светодиодный осветитель серии LDX с RGBWW-светодиодами, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фото- и видеоконтента. LDX100R является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (38,5х30см) и различных возможностей питания. Установка быстросъемных рассеивателей позволит создать освещение разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства. Благодаря множеству встроенных режимов цветного освещения (режим биколорного света CCT, режим цветного света HIS, режим имитации светофильтров GEL и режим спецэффектов FX) можно настроить оттенок и яркость света под любые условия


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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