Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 309603
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Мышь Mad Catz — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и надежности. Разработанная специально для ПК, эта проводная мышь обеспечивает высокую точность и плавность управления благодаря оптическому сенсору с разрешением 12,000 dpi. Это способствует точному наведению и быстрому реагированию в самых динамичных сценариях использования, будь то работа или гейминг.
Изящный черный корпус мыши отлично сочетается с любым рабочим пространством, а эргономичный дизайн для правой руки обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Весом всего 120 г, Mad Catz предлагает оптимальный баланс между устойчивостью и легкостью перемещения. Длина провода в 1.8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая ваше пространство.
Подключение через USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную передачу данных, гарантируя мгновенный отклик устройства. Бренд Mad Catz славится своим вниманием к деталям и качеству исполнения, поэтому можете быть уверены в долговечности и отличной производительности этой мыши. Независимо от вашего назначения, будь то работа или развлечения, Mad Catz станет вашим надежным инструментом на каждый день.
Комментарий:
Великолепная мышка, определенно стоит своих денег, покупаю эту фирму не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
Богдан К.
Достоинства:
Комментарий:
советую перед покупкой в магазине электроники каком-либо потрогать данную мышь перед покупкой, не каждому подойдёт она или же придётся привыкать к ней
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, что в мужской, что в женской. Хорошая мышь, супруг доволен, покупал, так скажем, для Таркова все свои функции выполняет, на вид приятна. Пользует ее супруг без малого месяц.
Источник: Яндекс Маркет
Максим Ц.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь понравилась, жаль что без ПО нельзя режим подсветки поменять, но это мелочи. Не жалею о преобретении)
Мышь Mad Catz — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и надежности. Разработанная специально для ПК, эта проводная мышь обеспечивает высокую точность и плавность управления благодаря оптическому сенсору с разрешением 12,000 dpi. Это способствует точному наведению и быстрому реагированию в самых динамичных сценариях использования, будь то работа или гейминг.
Изящный черный корпус мыши отлично сочетается с любым рабочим пространством, а эргономичный дизайн для правой руки обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Весом всего 120 г, Mad Catz предлагает оптимальный баланс между устойчивостью и легкостью перемещения. Длина провода в 1.8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая ваше пространство.
Подключение через USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную передачу данных, гарантируя мгновенный отклик устройства. Бренд Mad Catz славится своим вниманием к деталям и качеству исполнения, поэтому можете быть уверены в долговечности и отличной производительности этой мыши. Независимо от вашего назначения, будь то работа или развлечения, Mad Catz станет вашим надежным инструментом на каждый день.
Комментарий:
Великолепная мышка, определенно стоит своих денег, покупаю эту фирму не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
Богдан К.
Достоинства:
Комментарий:
советую перед покупкой в магазине электроники каком-либо потрогать данную мышь перед покупкой, не каждому подойдёт она или же придётся привыкать к ней
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, что в мужской, что в женской. Хорошая мышь, супруг доволен, покупал, так скажем, для Таркова все свои функции выполняет, на вид приятна. Пользует ее супруг без малого месяц.
Источник: Яндекс Маркет
Максим Ц.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь понравилась, жаль что без ПО нельзя режим подсветки поменять, но это мелочи. Не жалею о преобретении)
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка)
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная мышка, определенно стоит своих денег, покупаю эту фирму не в первый раз
Достоинства:
Комментарий:
советую перед покупкой в магазине электроники каком-либо потрогать данную мышь перед покупкой, не каждому подойдёт она или же придётся привыкать к ней
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, что в мужской, что в женской. Хорошая мышь, супруг доволен, покупал, так скажем, для Таркова все свои функции выполняет, на вид приятна. Пользует ее супруг без малого месяц.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь понравилась, жаль что без ПО нельзя режим подсветки поменять, но это мелочи. Не жалею о преобретении)