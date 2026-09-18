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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черная

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Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308995
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
70х46х44
Вес, кг.
18.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черная

Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT снабжена интеллектуальным датчиком влажности, который останавливает процесс нагрева точно в нужный момент, сохраняя все свойства пищи. Встроенный инфракрасный излучатель равномерно прогревает продукты, быстро запекая их. Прочный материал внутренней камеры сохраняет гладкость стенок в течение длительного времени, не допуская появления пятен жира и остатков пригоревшей пищи.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черная




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT снабжена интеллектуальным датчиком влажности, который останавливает процесс нагрева точно в нужный момент, сохраняя все свойства пищи. Встроенный инфракрасный излучатель равномерно прогревает продукты, быстро запекая их. Прочный материал внутренней камеры сохраняет гладкость стенок в течение длительного времени, не допуская появления пятен жира и остатков пригоревшей пищи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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