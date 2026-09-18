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Сетевая карта D-Link DGE-560T купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта D-Link DGE-560T

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Сетевая карта D-Link DGE-560T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303786
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
управление потоком 802.3x, jumbo-фрейм 9 КБ, приоритезация трафика 802.1p, поддержка VLAN на основе меток 802.1Q, wake on LAN, удаленная загрузка PXE/RPL, агент SNMP
Макс. скорость беспроводного соединения
1000
Стандарт беспроводной связи
802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE802.3u, IEEE 802.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта D-Link DGE-560T

Сетевая карта D-Link DGE-560T с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает повышенную производительность, а также надежность подключения благодаря широкому функционалу. Интерфейсом подключения для конфигуратора является PCI-E x1. Основой для сетевой карты служит чип Realtek RTL8168B, благодаря которому осуществляется поддержка протоколов IEEE 802.3, IEEE802.3u и IEEE 802.3ab. Данная модель сетевой карты является энергосберегающей, в случае отсутствия потока передаваемых данных потребление энергии прекращается. Сетевая карта D-Link DGE-560T имеет ряд функций, способных разгрузить процессор, например, путем сегментации TCP. Кроме того, она осуществляет поддержку удаленной загрузки PXE/RPL. Контроль за исполнением определенных условий подключенными к сети устройствами обеспечивается благодаря наличию агента SNMP. А технология Jumbo Frame 9 КБ способствует максимальному ускорению обработки пакетов больших размеров. Совместимость сетевой карты с большинством ОС Windows, а также Mac OS 10.4/10.5/10.6 и Linux делает ее практически универсальной.

Отзывы о товаре Сетевая карта D-Link DGE-560T




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
управление потоком 802.3x, jumbo-фрейм 9 КБ, приоритезация трафика 802.1p, поддержка VLAN на основе меток 802.1Q, wake on LAN, удаленная загрузка PXE/RPL, агент SNMP
Макс. скорость беспроводного соединения
1000
Стандарт беспроводной связи
802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE802.3u, IEEE 802.3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта D-Link DGE-560T с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает повышенную производительность, а также надежность подключения благодаря широкому функционалу. Интерфейсом подключения для конфигуратора является PCI-E x1. Основой для сетевой карты служит чип Realtek RTL8168B, благодаря которому осуществляется поддержка протоколов IEEE 802.3, IEEE802.3u и IEEE 802.3ab. Данная модель сетевой карты является энергосберегающей, в случае отсутствия потока передаваемых данных потребление энергии прекращается. Сетевая карта D-Link DGE-560T имеет ряд функций, способных разгрузить процессор, например, путем сегментации TCP. Кроме того, она осуществляет поддержку удаленной загрузки PXE/RPL. Контроль за исполнением определенных условий подключенными к сети устройствами обеспечивается благодаря наличию агента SNMP. А технология Jumbo Frame 9 КБ способствует максимальному ускорению обработки пакетов больших размеров. Совместимость сетевой карты с большинством ОС Windows, а также Mac OS 10.4/10.5/10.6 и Linux делает ее практически универсальной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта D-Link DGE-560T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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