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Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT

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Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293236
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
520

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT

В новой компактной модели HYBRID UNO SPORT совмещены уникальный дизайн и полная функциональность сигнатурного радар-детектора,видеорегистратора и GPS-информатора. Модель HYBRID UNO SPORT оснащена современной матрицей SONY IMX307, которая обеспечивает высококачественную картинку и днем и ночью. Видеорегистратор,записывающий подробный видеоотчет о событиях на дороге, является одним из самых надежных свидетелей в случае ДТП, незаконного поведения злоумышленников и сотрудников ДПС. Модель SilverStone F1 HYBRID UNO SPORTT является двухканальным устройством,имеющим возможность подключения камеры заднего вида и видеозаписи с двух камер одновременно.

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Страна производитель
Китай
Описание
В новой компактной модели HYBRID UNO SPORT совмещены уникальный дизайн и полная функциональность сигнатурного радар-детектора,видеорегистратора и GPS-информатора. Модель HYBRID UNO SPORT оснащена современной матрицей SONY IMX307, которая обеспечивает высококачественную картинку и днем и ночью. Видеорегистратор,записывающий подробный видеоотчет о событиях на дороге, является одним из самых надежных свидетелей в случае ДТП, незаконного поведения злоумышленников и сотрудников ДПС. Модель SilverStone F1 HYBRID UNO SPORTT является двухканальным устройством,имеющим возможность подключения камеры заднего вида и видеозаписи с двух камер одновременно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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