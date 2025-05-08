Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT
Передовое зеркало-видеорегистратор с функцией SpeedCam и двумя камерами - TrendVision MR-810 GT. Устройство построено на базе производительного процессора Mstar 8336n и оснащено отлично зарекомендовавшей себя матрицей – GC2053. Такая начинка позволяет видеорегистратору записывать видео в разрешении вплоть до 2к. (В один канал). Видеорегистратор комплектуется выносной fullHD камерой с функции парковочного ассистента. Используя TrendVision MR-810 GT, вы можете быть уверен в том, что устройства контроля не застанут вас врасплох. Выносной GPS-модуль с функцией SpeedCam гарантирует стабильное соединение со спутниками, а часто обновляемая база данных несет себе информацию о местоположении практически любых камерах и радарах.
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Теги товара: Зеркало, Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
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Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi, Дорогие
Теги товара: Зеркало, Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой видеорегистратор.Но не пойму,почему он при заглушенной машины беспрерывно включается и выключается сам,так может и сломаться?! Наверное еще не разобралась в настройках,хотя не первое зеркало.Посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольно. Днём когда идёт запись, в зеркале видно что сзади. Там где автобус белый блик идущей сзади машины. Удобное меню, легко настроила часы. Удобный интерфейс. Легко переключить экран. Картинка четкая, хороший обзор. Единственный минус, в движении дрожит зеркало. Надо просто привыкнуть. Зеркало затемнённое, пока непривычно, но наверно это к лучшему, не так будут светить сзади.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо поставил все работает спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
как установлю, дополню отзыв, брал по отзывам. Установил, вроде всё устраивает но есть но:идёт вибрация по зеркалу не много напригает, и старая камера моя не подключается, хотя разъём подходит
Достоинства:
Комментарий:
Зеркало очень понравилось, легко подключать, функционирует тоже отлично
Достоинства:
Комментарий:
приехал упакован хорошо,все вроде работает,пока пытаемся понять как)) вызвала спеца,сижу жду полной настройки.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее зеркало с хорошим качеством картинки, жаль только, что картинка с задней камеры заметно хуже чем передний. очень понравилось что GPS автоматически подгружает всё, включая время дату и в том числе видимо карту расположения разных радаров детекторов. и предупреждает женским голосом вполне приятным ненавязчиво о приближении к возможным радарам, так как это не радар-детектор который лает на любую сигнатуру даже помехи и прочее частоты что очень сильно раздражать начинает уже на второй день, это зеркало сообщает только в нужный момент и только там где есть камера или радары. ещё очень понравилось, что зеркало не искажает отражение в нём и когда пользуешься им просто как зеркалом и к тому же не сильно затемняет картинку, что позволяет его использовать даже при тонированных задних стёклах, то есть в него хорошо видно как в обычное зеркало даже через тонировку, по ощущениям почти так же как обычная салонное зеркало только с небольшим затемнением. есть опыт использования более простой и старой модели этой же фирмы, там было лёгкое искажение и затемнения было гораздо сильнее
Достоинства:
Комментарий:
На вид очень хорошо, еще не устанавливал
Достоинства:
Комментарий:
супер! очень нравится, пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя.все работает GPS подключился работает точно. скорость показывает одинаково со спидометром.камеры показывает. только когда смотришь запись через видеорегистратор она растянута.не знаю должно так быть или нет.
Достоинства:
Комментарий:
упакован отлично, все работает,камера имеет отличный вид. комплектация отличная. рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
только установили.Не ожидали, что камеры двигаются при помощи свайпов на экране.Это просто потрясающе.Как зеркало немножко темновато, но все видно.Ночью легко читаются номера машин, которые едут сзади.Правда разряжается за 40 мин полная батарея(когда стояла на стоянке, при отключенном питании).В целом впечатление хорошее.Предустановлен женский голос, подсказывает все радары и ограничения.Хороший помощник
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день. Получил посылку, комплектация полная согласно описанию. Установил регистратор на штатное зеркало. Подключил заднюю камеру и GPS. Подал питание через прикуриватель. Включил, через 20 секунд включился обнаружились спутники. Всё работает без проблем. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатления пока хорошие. Сколько проработает другой вопрос.
Достоинства:
Комментарий:
Видеорегистратор отличный! Подключили без проблем, своевременно предупреждает о радарах, связь c gps, соответственно карты обновляются автоматически!
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор хороший всё работает по описанию как положено спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирали регистратор, остановились на этом, остались довольны выбором.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистратор. В своем ценовом диапазоне считаю это один из лучших вариантов. Простой, удобный и надежный, без лишних функций.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену можно было и схему подключения приложить, благо уже не первый раз приходиться таким заниматься. И в инструкции сразу прописать порядок обновления дорожных камер и предусмотреть в конструкции съемный GPS модуль, а не приклеивать его намертво к машине. С ночной съмкой у камеры заднего вида дела обстоят никак. Не видит она при слабом освещении ничего. В остальном доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, шикарно подходит для подарка
Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой видеорегистратор.Но не пойму,почему он при заглушенной машины беспрерывно включается и выключается сам,так может и сломаться?! Наверное еще не разобралась в настройках,хотя не первое зеркало.Посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольно. Днём когда идёт запись, в зеркале видно что сзади. Там где автобус белый блик идущей сзади машины. Удобное меню, легко настроила часы. Удобный интерфейс. Легко переключить экран. Картинка четкая, хороший обзор. Единственный минус, в движении дрожит зеркало. Надо просто привыкнуть. Зеркало затемнённое, пока непривычно, но наверно это к лучшему, не так будут светить сзади.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо поставил все работает спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
как установлю, дополню отзыв, брал по отзывам. Установил, вроде всё устраивает но есть но:идёт вибрация по зеркалу не много напригает, и старая камера моя не подключается, хотя разъём подходит
Достоинства:
Комментарий:
Зеркало очень понравилось, легко подключать, функционирует тоже отлично
Достоинства:
Комментарий:
приехал упакован хорошо,все вроде работает,пока пытаемся понять как)) вызвала спеца,сижу жду полной настройки.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее зеркало с хорошим качеством картинки, жаль только, что картинка с задней камеры заметно хуже чем передний. очень понравилось что GPS автоматически подгружает всё, включая время дату и в том числе видимо карту расположения разных радаров детекторов. и предупреждает женским голосом вполне приятным ненавязчиво о приближении к возможным радарам, так как это не радар-детектор который лает на любую сигнатуру даже помехи и прочее частоты что очень сильно раздражать начинает уже на второй день, это зеркало сообщает только в нужный момент и только там где есть камера или радары. ещё очень понравилось, что зеркало не искажает отражение в нём и когда пользуешься им просто как зеркалом и к тому же не сильно затемняет картинку, что позволяет его использовать даже при тонированных задних стёклах, то есть в него хорошо видно как в обычное зеркало даже через тонировку, по ощущениям почти так же как обычная салонное зеркало только с небольшим затемнением. есть опыт использования более простой и старой модели этой же фирмы, там было лёгкое искажение и затемнения было гораздо сильнее
Достоинства:
Комментарий:
На вид очень хорошо, еще не устанавливал
Достоинства:
Комментарий:
супер! очень нравится, пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя.все работает GPS подключился работает точно. скорость показывает одинаково со спидометром.камеры показывает. только когда смотришь запись через видеорегистратор она растянута.не знаю должно так быть или нет.
Достоинства:
Комментарий:
упакован отлично, все работает,камера имеет отличный вид. комплектация отличная. рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
только установили.Не ожидали, что камеры двигаются при помощи свайпов на экране.Это просто потрясающе.Как зеркало немножко темновато, но все видно.Ночью легко читаются номера машин, которые едут сзади.Правда разряжается за 40 мин полная батарея(когда стояла на стоянке, при отключенном питании).В целом впечатление хорошее.Предустановлен женский голос, подсказывает все радары и ограничения.Хороший помощник
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день. Получил посылку, комплектация полная согласно описанию. Установил регистратор на штатное зеркало. Подключил заднюю камеру и GPS. Подал питание через прикуриватель. Включил, через 20 секунд включился обнаружились спутники. Всё работает без проблем. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатления пока хорошие. Сколько проработает другой вопрос.
Достоинства:
Комментарий:
Видеорегистратор отличный! Подключили без проблем, своевременно предупреждает о радарах, связь c gps, соответственно карты обновляются автоматически!
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор хороший всё работает по описанию как положено спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирали регистратор, остановились на этом, остались довольны выбором.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистратор. В своем ценовом диапазоне считаю это один из лучших вариантов. Простой, удобный и надежный, без лишних функций.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену можно было и схему подключения приложить, благо уже не первый раз приходиться таким заниматься. И в инструкции сразу прописать порядок обновления дорожных камер и предусмотреть в конструкции съемный GPS модуль, а не приклеивать его намертво к машине. С ночной съмкой у камеры заднего вида дела обстоят никак. Не видит она при слабом освещении ничего. В остальном доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, шикарно подходит для подарка