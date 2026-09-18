Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
130° (по диагонали)
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 227270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Конструкция
обычная, с экраном
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
130° (по диагонали)
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, г.
450
Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Конструкция
обычная, с экраном
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
130° (по диагонали)
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
370
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Страна производитель
Китай
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature
Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
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