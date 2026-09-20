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Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS

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Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557870
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х7
Вес, г.
610

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS

NAVITEL XR2550 — новый гибридный видеорегистратор, в котором совмещен и полноценно реализован функционал сразу трех отдельных устройств: видеорегистратора, сигнатурного радар-детектора и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL XR2550 снимает в отличном качестве как днем, в солнечную погоду, так и ночью, в условиях недостаточной освещенности. Благодаря высокочувствительному сенсору и стеклянной оптике вы всегда получите максимально четкое изображение в каждый момент съемки. Матрица SONY 307 (STARVIS) и поляризационный фильтр, минимизирующий блики и отражения при ярком свете, угол обзора 150° обеспечивают непревзойденно высокое качество записи всего происходящего на дороге.

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Страна производитель
Китай
Описание
NAVITEL XR2550 — новый гибридный видеорегистратор, в котором совмещен и полноценно реализован функционал сразу трех отдельных устройств: видеорегистратора, сигнатурного радар-детектора и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL XR2550 снимает в отличном качестве как днем, в солнечную погоду, так и ночью, в условиях недостаточной освещенности. Благодаря высокочувствительному сенсору и стеклянной оптике вы всегда получите максимально четкое изображение в каждый момент съемки. Матрица SONY 307 (STARVIS) и поляризационный фильтр, минимизирующий блики и отражения при ярком свете, угол обзора 150° обеспечивают непревзойденно высокое качество записи всего происходящего на дороге.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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