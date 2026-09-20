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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557870
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Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2550 GPS
NAVITEL XR2550 — новый гибридный видеорегистратор, в котором совмещен и полноценно реализован функционал сразу трех отдельных устройств: видеорегистратора, сигнатурного радар-детектора и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL XR2550 снимает в отличном качестве как днем, в солнечную погоду, так и ночью, в условиях недостаточной освещенности. Благодаря высокочувствительному сенсору и стеклянной оптике вы всегда получите максимально четкое изображение в каждый момент съемки. Матрица SONY 307 (STARVIS) и поляризационный фильтр, минимизирующий блики и отражения при ярком свете, угол обзора 150° обеспечивают непревзойденно высокое качество записи всего происходящего на дороге.
NAVITEL XR2550 — новый гибридный видеорегистратор, в котором совмещен и полноценно реализован функционал сразу трех отдельных устройств: видеорегистратора, сигнатурного радар-детектора и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL XR2550 снимает в отличном качестве как днем, в солнечную погоду, так и ночью, в условиях недостаточной освещенности. Благодаря высокочувствительному сенсору и стеклянной оптике вы всегда получите максимально четкое изображение в каждый момент съемки. Матрица SONY 307 (STARVIS) и поляризационный фильтр, минимизирующий блики и отражения при ярком свете, угол обзора 150° обеспечивают непревзойденно высокое качество записи всего происходящего на дороге.
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